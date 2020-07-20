Почти 60 тысяч алтайских семей получили выплаты на детей от трех до семи лет

Ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет получили 59 636 семей Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной защиты.
"По состоянию на 20 июля объем направленных на выплату средств составил 2,5 млрд рублей. Выплату получили 59 636 граждан на 73 581 ребенка", — проинформировали в ведомстве.
В министерстве напомнили, что ежемесячные пособия в 5,1 тыс. рублей предназначены семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека (10,2 тыс. рублей в 2020 году).
Ранее стало известно, что в России хотят ввести новое пособие для родителей-одиночек.
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