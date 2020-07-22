Стать лучшим в своем деле. Бизнесменов приглашают на бесплатный вебинар

Бизнесменов приглашают на бесплатный ZOOM-вебинар "Про продажи, конверсию и личностный рост". Трансляция пройдет 29 июля 2020 года на платформах ZOOM и YouTube. Регистрация на мероприятие по ссылке.
Что будут обсуждать?
- Как повысить продуктивность менеджеров.
- Почему объективная оценка себя важна в бизнесе.
- Какая ключевая задача отдела продаж.
- Пять причин отсутствия роста сотрудников.
- Почему стоит начать работу в CRM "Битрикс24" прямо сейчас.
Кто спикер?
Сергей Емельянов – совладелец и генеральный директор компании "АЛТАСИБ", предприниматель с 14-летним стажем, спикер на IT-конференциях, сертифицированный эксперт по оценке ИТ-квалификаций.
Екатерина Кабанченко – практикующий психолог, преподаватель психологии АлтГУ. Входит в 15 лучших педагогов-психологов России (по версии конкурса "Педагог-психолог России – 2018").
Роман Полосьмак – бизнес-коуч, консультант в сфере продаж и маркетинга, автор книги по продажам, предприниматель.
Андрей Федюкин – суперфиналист "Лидеры России – 2020", финалист чемпионата России по Global Management Challenge – 2020. Коуч с 2006 года, тренер с 2000 года, в продажах с 1996 года, в переговорах с 1992 года.
Василий Чинчевой – совладелец и коммерческий директор компании "АЛТАСИБ", эксперт по автоматизации бизнеса и бизнес-процессов.
Посмотреть трансляцию можно будет как на смартфоне, так и на компьютере. Начало – в 6:00 по московскому времени. Длительность вебинара – 3 часа. Для участия нужно пройти бесплатную регистрацию. Подробности по телефону +7 (3852) 555-807.
Вебинар проводит компания "АЛТАСИБ" – одна из старейших IT-компаний Сибири, работающая с продуктами "1С-Битрикс" с 2006 года.
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