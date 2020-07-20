Ученые из Сколтеха и других научных организаций провели исследования штаммов коронавируса и выяснили, откуда COVID-19 попал в Россию. Об этом пишет РИА "Новости".
Специалисты сопоставили генетические данные по вирусам, которые циркулируют в РФ, и пришли к выводу, что вирусное разнообразие обеспечено по меньшей мере 67 независимыми завозами инфекции в конце феврале – начале марта этого года.
Согласно заключениям экспертов, COVID-19 завезли в Россию не из Китая, как полагали ранее, а в основном из Европы. Однако во многих случаях завоз вируса не дал вспышек. Тем не менее теперь в стране находится не менее девяти вариантов инфекции, которых нет в других странах.
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