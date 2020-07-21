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В их руках продовольственная безопасность страны. Чему учат на агрофаке АГАУ

, ИА "Амител"
Вуз готовит высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства и лесной отрасли

Выбирая университет и специальность нужно руководствоваться не только принципом "нравится – не нравится", но и обязательно учитывать потребности рынка труда, востребованность профессии: сложно ли будет найти работу после окончания вуза. Для специалистов, окончивших аграрный агрономический факультет Алтайского государственного аграрного университета, она будет всегда. Потому что именно эти люди обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Факультет готовит специалистов по четырем направлениям бакалавриата и магистратуры: "Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение", "Садоводство" и "Лесное дело".

Специалисты-агрономы выходят из вуза готовыми для проведения полного цикла работ: посев, выращивание, сбор урожая и, конечно же, сохранение плодородия почв. Выпускники знают все о классических, проверенных годами способах возделывания сельскохозяйственных культур и прекрасно разбираются в современных, в том числе и в цифровых технологиях.

Агрохимики умеют работать с удобрениями, сохранять и воспроизводить плодородие почв, осуществлять химическую, водную мелиорацию и агролесомелиорацию земель. А также разбираются в вопросах контроля качества сельхозпродукции.

Студенты, получившие образование по направлению "Садоводство", владеют технологиями возделывания овощных, плодовых, лекарственных и декоративных культур. Также они могут работать ландшафтными дизайнерами, декораторами и флористами.

И еще одно особое для региона направление – "Лесное дело" – готовит будущих инспекторов по охране леса, лесничих, таксаторов, специалистов служб надзора за природопользованием и охраной окружающей среды.

Выпускники агрофака востребованы и в Алтайском крае, и в других регионах. Предприятия АПК, производители удобрений и средств защиты, контролирующие организации, НИИ и научные центры – вариантов для трудоустройства множество.

Вступительные испытания:

  • Бакалавриат – русский язык, профильная математика, биология.
  • Магистратура – компьютерное тестирование.

Сроки приема документов:

  • Бакалавриат (очная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 8 августа; по результатам ЕГЭ – до 18 августа.
  • Бакалавриат (заочная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 29 августа; по результатам ЕГЭ – до 29 августа. Магистратура – до 29 августа.

Алтайский государственный аграрный университет
Телефон приемной комиссии АГАУ: (3852) 62-83-53
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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