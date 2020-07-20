Названа причина смерти телеведущего Александра Беляева

Предполагаемой причиной смерти известного ведущего прогноза погоды на телеканале НТВ Александра Беляева стала гипергликемия. Об этом сообщает Mash.
У 71-летнего телеведущего резко увеличилось содержание сахара в крови и ухудшилось самочувствие.
Родственники вызвали скорую помощь. Беляева госпитализировали в реанимацию. Врачи не смогли его спасти.
Три года назад у Александра Беляева выявили рак легких. В 2020 году по совету лечащего врача он прекратил принимать препараты для лечения онкологического заболевания.
Кроме того, многолетний ведущий НТВ страдал сахарным диабетом. Назначенные для его лечения лекарства Беляев продолжал принимать.
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