Два барнаульца до смерти избили женщину ради спиртного

В Барнауле предстанут перед судом два неоднократно судимых местных жителя, которых обвиняют сразу в трех преступлениях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По информации следствия, в ночное время в феврале 2020 года 34-летняя потерпевшая находилась в гостях у знакомых в Барнауле, где распивала с ними спиртное. После того как крепкие напитки закончились, мужчины потребовали от гостьи деньги для продолжения застолья, но получили отказ.
В ответ злоумышленники избили горожанку, а также забрали у нее телефон и имущество на сумму более 12 тысяч рублей. От полученных травм женщина скончалась на следующий день в этой же квартире. После ее смерти мужчины открыто похитили у нее и украшения.
Обвиняемые свою вину не признали. Однако следователи собрали достаточное количество доказательств и направили уголовное дело в суд для рассмотрения.
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