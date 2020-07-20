Такой день. Отключения воды в Барнауле и прорыв трубопровода на парковке

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 июля. Без коронавируса.
В Барнауле прорвало трубопровод во время опрессовки теплосетей. Фонтан горячей воды взлетел вверх на улице Балтийской, повредив три автомобиля. Владельцам транспортных средств компенсируют убытки за счет страховки СГК на подобные случаи.
В Алтайском крае допустили до эксплуатации еще пять пляжей. Теперь список успешно прошедших проверку МЧС пляжей достиг 43.
В Барнауле прошли массовые отключения горячей воды. Если в 170 зданиях водоснабжение уже восстановили, то в целом ряде строений по контуру ТЭЦ-3 возобновления подачи воды придется ждать до 3 августа. Виной тому гидравлические испытания тепловых сетей и устранение выявленных повреждений.
Обновился список вакансий на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края. Для молодых специалистов есть 1,6 тысячи вакансий. Некоторые из работодателей обещают зарплату до 100 тысяч рублей.
Жители села Зеленая Дубрава Рубцовского района требуют наказать живодерку после жестокого убийства собаки и угроз местным детям. Видеозапись расправы над животным появилась в интернете и вызвала волну негодования. Разбираться в случившемся будут полицейские.
14 барнаульских выпускников набрали максимальное количество баллов по результатам первых трех экзаменов: географии, литературы, информатики и ИКТ. Один человек набрал 100 баллов по географии, семь – по литературе и шесть – по информатике.
Следователи назвали предварительную причину взрыва газа в квартире барнаульской многоэтажки на улице Глушкова, во время которого пострадали три человека. ЧП могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации газового баллона. Окончательный вердикт вынесут после проведения пожарно-технической экспертизы.
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