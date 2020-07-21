Дожди, грозы и шквалистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 июля

Теплый день с большим количеством осадков и сильным ветром установится в Алтайском крае во вторник, 21 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в регионе составит от +24°С до +29°С. В отдельных районах будут кратковременные дожди и грозы, а по югу края – сильные дожди, возможен град. Скорость северного ветра составит от 4 до 9 м/с, местами порывы до 15 метров. При грозах шквалы могут достигать 20 м/с.
В Барнауле столбики термометров в светлое время суток покажут от +24°С до +26°С. Во второй половине дня кратковременный дождь, не исключена и гроза. Ветер северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
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