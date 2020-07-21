Экономист оценила влияние кризиса на Алтайский край

Географ-экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич оценила, в какой мере кризис, связанный с пандемией коронавируса, затронул экономику Алтайского края.
Зубаревич в программе "Огонек Тайги" выразила уверенность, что регион пострадал в меньшей степени, чем многие другие.
"Во-первых, этот край относительно высокодотационный, 40% его дохода – это помощь, которая поступает сверху. Если мы берем темпы падения, то они не такие серьезные, – пояснила эксперт. – Минус 10% – собственные доходы. По стране – минус четверть".
Она обратила также внимание, что федеральная поддержка Алтайского края в апреле и мае, когда экономика страдала сильнее всего из-за нерабочих дней, выросла только в полтора раза, в то время как по стране – в среднем на 90%.
"Алтайский край – да, его стукнуло, но гораздо мягче, чем многих других", – заключила Зубаревич.
По ее словам, тем жителям региона, которые собираются искать "лучшей жизни" в Новосибирске, с реализацией этой затеи не стоит торопиться, так как экономика сибирской столицы сейчас "переживает не лучшие времена", и могут возникнуть проблемы с рабочими местами.
Комментарии
да у нас тенденция одна-ухудшение, поэтому мы впереди и по низкой злп, по количеству болеющих, по ожирению и, как следствие, желающим уехать
Какое влияние? Да никакое - мертвый умереть не может.
От засухи беда.
При общих показателях и рейтинге Алтайскому краю мало , что может помочь , если только не слияние с другими регионами. О каких потерях можно говорить в данной ситуации?
Клозет , как много в этом слове заключено смысла. Где Туристический кластер? В г. Горно Алтайск открыли чартерные рейсы из Москвы и С. Петербурга и сюда прилетают на отдых туристы. А что в Алтайском крае? Уехал сказочник папа карло и всё ?