Клип группы Little Big стал рекордсменом по числу просмотров на канале Евровидения

Клип на песню Uno группы Little Big стал самым просматриваемым видеороликом на официальном YouTube-канале Евровидения. Работа собрала больше 134 миллионов просмотров.

О событии представители группы рассказали на своей странице в Instagram, а организаторы конкурса поздравили их постом в Twitter.

🇷🇺 Congratulations to Russia's Little Big!



Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views 🤯🥳



Find out who makes up the rest of the Top 5 👇 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z