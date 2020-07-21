В Алтайском крае украли молоко на 26 миллионов рублей

В Бийске осудят главу преступной группы, который за два года похитил молоко на 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Кражи продукта происходили в период с 2016 по 2018 год. Кроме регулярных хищений, обвиняемый также занимался и легализацией украденного – под его руководством молоко продавалось перерабатывающим предприятиям в Алтайском крае и Республике Алтай через собственное ИП и компанию.
Действия главы группировки попали сразу под две статьи УК РФ: "Кража" и "Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате преступления". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Комментарии
ФиО в студию, страна должна знать своих хероев
У кого украл молоко?
каким образом они украли и у кого
Вот именно, у кого украл-то? У коров тайно ночью вымя дёргал, пока они спали? Коровы коллективное написали?