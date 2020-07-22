Эксперт назвал лучшие подержанные полноприводные автомобили с пробегом

Журнал "За рулем" составил список из лучших полноприводных автомобилей с пробегом не дороже миллиона рублей.
Возглавляет рейтинг журнала кроссовер Hyundai Creta. По словам авторов, двухлетний экземпляр с пробегом 30-40 тысяч километров можно найти за миллион. Покупателю советуют выбирать версию с двухлитровым мотором и АКПП.
На второе место эксперты поставили Renault Kaptur с полным приводом, двухлитровым двигателем и механической коробкой. Третью строчку занял Kia Sorento. За миллион можно найти 6-7-летний экземпляр с пробегом 100-120 тысяч километров.
Также в список попали Subaru Forester, Mazda CX-5, Volvo XC60 и Jeep Cherokee.
Комментарии
хендай с их качеством металла и покраской? Я так понимаю это тупо реклама проплаченная?
еще и рено туда приписали. жесть...
Нужно разобраться, что значит "лучшие" - может самые дешевые? Но никак не лучшие.
За такие деньги можно два новых купить.
если по асфальту ездить летом,то может быть..
Согласен проплаченный рейтинг....
за лям можно найти неплохой Лексус, всё лучше недояпов будет..
эксперт. - это коля фоменка из рекламы авто ру?
где не битая не крашеная, пробег 1000 км, один владелец и та бабушка, которая только за пенсией на ней ездила?
это он пусть европейцам по ту сторону урала эти бамни рассказывает.
пластмассовая крета, которая не едет.
ломучая мазда, вольво, которую никто нормально не обслужит и железки замучаешься ждать, субару где все через задний проход сделано.
у нас за миллион это rx, rav, crv.
22.07.2020 06:53
krash
Тогда Нива в списка должна быть. Тем более у неё "честный" полный привод.
PS Тут чистая реклама Креты.
Похоже со временем слово "эксперты" станет синонимом слова "дегенераты"
0857 В точку 100%
22.07.2020 08:57
- гость -
А разве это время ещё не пришло?!