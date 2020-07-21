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Пожарные ликвидировали открытое горение свалки в алтайском городе-курорте

, ИА "Амител"
Специалисты МЧС продолжают работы на полигоне ТБО в Яровом
Фото: 'Вести-Алтай'

Фото: "Вести-Алтай"

Открытое горение мусора на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в городе-курорте Яровом ликвидировали. Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 июля рассказал глава ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров. По его словам, сейчас специалисты ведомства продолжают бороться с последствиями инцидента. В частности, производится отсыпка.

Ранее о возгорании свалки в Яровом сообщили местные жители. По их словам, пожар продолжался несколько дней, небо заволокло дымом. Полигон находится в нескольких километрах от города, однако едкий дым ощущался в домах на окраине Ярового.

Как уже сообщал amic.ru, с начала года в регионе зарегистрировали девять тысяч пожаров. В подавляющем большинстве случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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