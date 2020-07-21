На Алтае подросток взял машину родителей, устроил погоню и вылетел с дороги

18 июля в Горно-Алтайске экипаж ДПС попытался остановить автомобиль Hyundai Santa Fe. Водитель требования инспекторов проигнорировал и продолжил движение.
Погоня длилась недолго, и примерно через полтора километра человек за рулем иномарки не справился с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась.
Оказалось, что за рулем был 17-летний подросток. Он пояснил, что учится в автошколе и взял машину родителей, чтобы попрактиковаться. С полученными травмами парня доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась.
В отношении несовершеннолетнего составлены два административных протокола, а материалы направлены на рассмотрение комиссии, рассказали в МВД.
Комментарии
И зачем пацана гоняли?
Новую родители купят
21.07.2020 12:27
- гость -
Лучше что бы он кого-нибудь задавил? По Вашему если сотрудник ДПС потребовал остановки автомобиля, а водитель проигнорировал, то гайцу нужно только вздохнуть вслед и ждать кого-нибудь, кто соизволит остановиться? Зачем тогда нужны курсы подготовки водителей, экзамены и вообще водительское удостоверение. А ДПС нужно только для выезда на ДТП с травмами? Только вот придется набирать много инспекторов, ведь за руль будут садиться и пьяные и под наркотой.