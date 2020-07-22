"Новоселье у белочки": холдинг "Алтайлес" подвел итоги конкурса рисунков

Завершился конкурс рисунков "Новоселье у белочки" от Барнаульского зоопарка и холдинга "Алтайлес", приуроченный к строительству вольера для зверей. В нем приняли участие ребята из Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, Ребрихинского и других районов Алтайского края. Нарисовано более 60 работ.
Жюри приняло решение наградить всех участников. Ребята получили в подарок книгу Сергея Писарева "Путешествие льва Алтая и других", а также фирменные сувениры от холдинга "Алтайлес" – брелоки, календари, ежедневники, блокноты, канцелярские принадлежности.
Домик был произведен на заводе домостроения предприятия "Содружество" (входит в холдинг "Алтайлес"). Дизайнер – Евгений Каргин, покраска – от компании "АСК-Колор", памятная табличка – от семейной мастерской "Дрова 22". Этапы строительства домика можно посмотреть на канале "Яндекс.Дзен".
Организаторы благодарят всех участников за присланные работы. Скачать фотографии с церемонии вручения можно по ссылке.