Знойные, как наше лето. Сногсшибательные девушки Барнаула на городских пляжах

Пандемия коронавируса "откусила" почти половину летнего отдыха у барнаульцев. Только с 11 июля в крае официально заработали пляжи и открытые бассейны. И на минувших выходных там яблоку негде было упасть: 30-градусный зной был беспощаден. Ну и какой же отдых на пляже проходит без соблазнительных фотографий? Мы заглянули в Instagram барнаульских красавиц. Загляните туда и вы теперь.
Похоже, нужно переезжать на юга🤩 Хоть я и люблю зиму со всеми ее прелестями — активными видами спорта, новогодними праздниками, снегопадами и красивыми пейзажами, но моя стихия — это жаркое лето с палящим солнцем, вода, длиннющие дни и минимальное количество одежды😄 Поэтому осень с весной можно было бы пропустить, оставить 3 месяца зимы и 9 — лета😁 Лично для меня — идеальный вариант😜 . А вы что предпочитаете?!
Спасибо этому городу за такую чудесную погоду , которая продолжается с апреля месяца 🙏☀️ хоть и было холодно, но чтобы вот так вот долго и тепло не было за все мои 5 лет здесь ) а это 6-ое лето ) Конечно, я уже избаловалась и снова до +27 мне холодно в таком виде... НО я ценю , правда ☀️☀️☀️ давайте так круглый год 💫 ну и хотя бы недельку выше 35, чтобы прям погреться на солнышке 🌞🌞🌞 да, кто не в курсе , там , где я родилась три месяца в году стоит под 40 тепла ) вот бы хоть недельку так 😋
Комментарии
просто соски, пригодный лишь для фото и "на парураз" фифы.
согласен
солглашусь, не впечатлили
Лысая резина выглядит именно так.
просто соски, пригодный лишь для фото и "на парураз" фифы.
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сказал местный нищенький убоганьки мужичонка, плачущий здесь каждый день какой плохой путин ))
по теме.
красивые девушки эпохи инстаграма.
по сравнению с девушками из 00ых просто инопланетянки.
Да чтож они такие страшные то?
Муклы
ПРОСТО обычные девушки
Мдааааа))) Девушки действительно сногшебающие))) как-то красота представлялась по другому мне)))))) Если лица смайлами закрыть с рисованными бровями на лбу и утиными губами, то можно еще устоять перед красотой такой))) Хотя одна есть и симпатишная, выделяется из этих " сногшебающих") чего греха таить))))
Загляните на "Водный мир" или городской пляж. Одни жиробасы в татухах. И мужики такиеже.
Кому и кобыла невеста
Крашик в титьках спец, он наверное в своей жизни многое повидал, имеет право.