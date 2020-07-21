Два человека погибли во время пожара в частном доме в Алтайском крае

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю
20 июля в селе Шипуново-2 Шипуновского района загорелся двухквартирный частный дом, погибли два человека, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Из-за позднего обнаружения пожара на момент прибытия дежурной бригады открытым огнем горела половина дома, частично обрушилась кровля. Из второй половины строения удалось эвакуировать двух человек.
На месте работали девять спасателей и пять единиц техники, полностью ликвидировать пожар удалось менее чем за 10 минут. При разборе завалов сотрудники газодымозащитной службы обнаружили тела двоих погибших – 54-летнего мужчины и 58-летней женщины. Еще один пострадавший госпитализирован.
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