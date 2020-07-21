Алтайский край попал в последнюю треть инвестиционного рейтинга регионов

Алтайский край занял 66-е место в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), сохранив позицию с предыдущего года.
Результаты инвестрейтинга были опубликованы еще 9 июля, однако в открытом доступе размещаются только первые тридцать мест. Остальные итоги исследования высылаются региональным властям, которые решают, публиковать их или нет.
Ранее "Новости Брянска" писали, что Алтайский край занял одно из последних мест в списке. Позднее правительство уточнило, что регион сохранил позицию предыдущего года – 66-е место, сообщает "Толк".
Напомним, что наивысшую позицию Алтайский край занял в 2017 году – тогда региону удалось подняться на 29-е место рейтинга. При этом бывший губернатор Александр Карлин все равно был недоволен – по его словам, оценка была снижена из-за негативных оценок предпринимателей.
АСИ проводит оценку по четырем направлениям, состоящим из 44 показателей. Среди них – качество услуг для бизнеса, удовлетворенность административными процедурами, оценка инфраструктуры и другие. Ассоциация учитывает статистические данные, мнения экспертов, предпринимателей и инвесторов.
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