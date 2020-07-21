После наркотического трипа по Майами, голой драки с полицейскими и увлекательной поездки по американским психлечебницам рэпер Джиган решил отказаться от вредных привычек. Но судя по тому, как он теряет форму, с полезными исполнитель тоже решил завязать.
На внешности Джигана сказалась самоизоляция с закрытыми спортзалами и, очевидно, пристрастие к офигенному хавчику. Стоит заметить, что сам артист к своей нынешней форме относится с юмором и в Instagram показывает, как он выглядит без привычных кубиков на прессе.
Вместе с тем, в ленту он постит фото четырехлетней давности, когда его форма была гораздо лучше нынешней.
Поклонники (да, у Джигана есть поклонники) уверены, что супруга поможет ему выбраться из образа толстячка и вернуть себе прежний вид.
Комментарии
Новостная повестка продолжает бить рекорды актуальности.
Реп- "искусство" для диБиллов. Партаки во всю тушку- тому подтверждение.
суперновость!
> 21.07.2020 15:48
> Митенька ржевский
> Реп- "искусство" для диБиллов. Партаки во всю тушку- тому подтверждение.
Вполне симпатичный мужчина. Я бы сходил с ним в разведку.
21.07.2020 15:48
Митенька ржевский
+ много, абсолютно согласен
Вполне симпатичный мужчина. Я бы сходил с ним в разведку.
Ню-ню... Из защитничков меньшинств?