Куркума, красный перец и листья дуба. Необычные рецепты засолки огурцов

Традиционно лето – время домашних заготовок. Среди них огромную популярность имеют соленые хрустящие огурчики. Такие отлично дополнят обед или подойдут в качестве закуски, ну а зимой согреют воспоминаниями о теплом лете. Подробно об этом рассказывать мы не будем, посмотрите лучше оригинальные рецепты маринадов и попробуйте что-нибудь приготовить.
Быстрый маринад
Что потребуется?
- вода – 1 л
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
- перец горошком – 3 горошины
- гвоздика и лавровый лист – 2 шт.
- укроп – 3 зонтика
- листья смородины – 3 шт.
- чеснок – 3 зубчика
Как готовить?
Огурцы подержать два часа в воде, после вытащить, залить крутым кипятком и дать охладиться. Затем поместить в чистые стеклянные банки, залить маринадом и надежно законсервировать герметичными крышками и укутать теплым одеялом.
Пикантный маринад с листьями дуба и вишни
Что потребуется? (На трехлитровую банку.)
- листья вишни, смородины, дуба и хрена – 4 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- укроп – 2 зонтика
- соль – 3 ст. л.
- красный перец – по вкусу
Как готовить?
В банку положить чеснок, укроп, листья дуба, вишни и смородины, хрен и перец. Насыпать соль. После уложить огурцы, залить водой и закрыть банку капроновой крышкой. Огурцам дать постоять два дня, потом нужно слить рассол в кастрюли и прокипятить 5 минут. Горячий маринад залить обратно в банки с огурцами. Закрыть герметичной крышкой и убрать до зимы.
Маринад для огурцов с куркумой
Что потребуется?
- куркума – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
- 9-процентный уксус – 150 мл
Как готовить?
Огурцы помыть, отрезать кончики и замочить в холодной воде на 4 часа. После плотно уложить их в стерилизованные банки. Вскипятить 1 литр воды, добавить сахар, соль и куркуму, дать покипеть и осторожно влить уксус. Маринадом залить огурцы, закрыть банки, перевернуть горлышком вниз и закутать одеялом на сутки. Замаринуются огурцы уже через две недели.
Маринованные огурцы с яблоками
Что потребуется?
- огурцы – 1-1,2 кг
- яблоки кисло-сладкие – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- укроп – 2 зонтика
- литья вишни – 2 шт.
- литья смородины — 2 шт.
- душистый перец – 12 горошин
- гвоздика – 12 бутонов
- лавровый лист – 4 шт.
- вода
- сахар – 5 ч. л.
- соль – 1½ ст. л
- уксусная эссенция – 1½ ч. л.
Как готовить?
В банку выложите огурцы и нарезанные крупными дольками яблоки. Попутно кладите между ними чеснок, укроп, листья вишни и смородины, перец, гвоздику и лаврушку. Налейте в банку кипяток и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, вскипятите ее еще раз и добавьте сахар и соль. Залейте этим маринадом огурцы и яблоки, оставьте на 10 минут, слейте в кастрюлю и снова доведите до кипения. Добавьте в банку уксус и горячий маринад и закатайте.
Комментарии
В подзаголовке ЗАСОЛКА, рецепты же все, кроме первого, - для МАРИНОВАНИЯ!!!
В рассоле главным консервирующим ингредиентом является поваренная соль, остальные составляющие нужны для вкуса и аромата.
Рецепт маринада для закрутки включает в себя воду, смешанную солью и уксусом. Часто к ним добавляется еще и сахар, который смягчает для восприятия насыщенную кислоту. Уксус в данном случае обязателен, так как именно он выступает в роли вещества, прекращающего жизнедеятельность микроорганизмов. Рецепты различаются между собой пропорциями составляющих, одни из них имеют кислый вкус, в других явственно чувствуется острота, а третьи — сладковатые. Но без уксуса не обходится ни один из них.