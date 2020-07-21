Лолита выгнала семейную пару и домработницу во время карантина

56-летняя певица Лолита Милявская во время пандемии коронавируса уволила домработницу и семейную пару, которая присматривала за ее дачей, сообщают "Дни.ру".
Как объяснила знаменитость, уволить супругов ее подтолкнула их безответственность в работе. Лолита девять месяцев не появлялась на даче, а недавно решила проведать котов, за которыми ухаживала семейная пара, и узнала, что персонал разнес ее собственность в "хлам".
"Я безболезненно избавляюсь от людей, которые мне не нужны", – призналась Милявская.
Кроме того, во время карантина она уволила и свою домработницу, которая, по ее словам, много "косячила".
Комментарии
Лолита она маленькая, 12-летняя, а эта - 56-летняя...
Не имела права?
Идиотка.
Старую хохлушку колбасит климакс