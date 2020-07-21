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Кремль пока отложил задачу войти в пятерку крупнейших экономик мира

, ИА "Амител"
Ситуация, говорят, неблагоприятная
Фото: rusdialog.ru

Фото: rusdialog.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, что в национальных целях нет задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, заявил, что сейчас неблагоприятная ситуация тормозит развитие всех стран.

"Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Пересчет на шесть лет вперед таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности, по словам пресс-секретаря, связаны с теми же причинами. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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