Мужчина, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, выдвинул требования

21 июля в Луцке на Западе Украины мужчина захватил автобус, в котором, по данным правоохранителей, может находиться до 20 человек. Об этом сообщает полиция Волынской области.
У преступника с собой может быть взрывчатка и оружие. В регионе введен план "Заложник", а центр города перекрыт. Местные СМИ сообщают, что захватчик, который представился как Максим Плохой, имеет психические заболевания и недавно был на приеме у психиатра.
Для координации в город вылетел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Известно, что по телефону с преступником смогла связаться жена.
Захватчик выдвинул политические требования. По некоторым данным, он хочет, чтобы власть признала себя "законными террористами". С захватчиком ведутся переговоры. Очевидцы сообщают о стрельбе в автобусе.
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