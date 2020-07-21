Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что на трассе Барнаул-Новосибирск произошло ДТП. Автомобиль вылетел с трассы в кювет и опрокинулся на крышу.
Уточняется, что инцидент произошел в Тальменском районе у поворота на село Озерки. Судя по тому, что рядом нет машины другого участника аварии, водитель легкового автомобиля либо ушел от столкновения после выезда на встречную полосу движения, либо просто не справился с управлением.
На месте работают сотрудники полиции. На данный момент информации по пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что автомобиль перевернулся в результате аварии на барнаульском перекрестке.
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