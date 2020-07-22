Долгожданные дожди. О погоде в Алтайском крае 22 июля

По прогнозам синоптиков в Алтайский край на смену продолжительной жаре приходят дожди. При этом в некоторых районах сохраняется высокая пожароопасность.
В регионе температура воздуха составит +23...+28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди. В утренние часы местами туман.
Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах местами шквалы до 21 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +24...+26 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер северный, 6-11 м/с.
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