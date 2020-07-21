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Такой день. Барнаульский чиновник в руках полицейских и рекордное число утонувших

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 21 июля
Фото: tokkoro.com

Фото: tokkoro.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 21 июля. Без коронавируса.

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, судя по всему, стал фигурантом очередной "дорожной истории". Чиновник находился за рулем своего кроссовера, несмотря на то, что ранее был лишен прав. 

Виктор Томенко стал героем фильма о "Норникеле". На этом предприятии глава края проработал около 20 лет. 

В Алтайском крае арбитражного судью приговорили к семи годам колонии. Суд признал Владислава Колесникова виновным в получении взятки в крупном размере.

Всем потребителям по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле дали горячую воду. В СГК принесли извинения за задержку. 

Алтайский край занял 66-е место в рейтинге лучших регионов России для жизни. По одному баллу Алтайский край получил за соотношение средней зарплаты в регионе к стоимости одного квадратного метра жилья, за стоимость основных фондов в образовании, здравоохранении, культуре и спорте на душу населения.

В Барнаульском СК "Темп" опровергли сообщение о своем закрытии. Пресс-служба ФССП по Алтайскому краю неверно подала информацию. 

Второй пик активности клещей в Алтайском крае придется на вторую половину августа. В целом сезон активности в регионе продолжается до конца сентября, но во второй половине августа стоит быть особенно внимательными.

По сравнению с прошлым годом в Алтайском крае на 39% увеличилось число происшествий на воде. Всего с начала года в регионе утонули 53 человека, из них 13 детей.


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