Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что 75-летний музыкант обратился в одну из столичных клиник по поводу проблем с ногой. На данный момент его уже прооперировали и перевели в обычную палату.
Напомним, что в 2015 году Антонов перенес операцию на руке. Тогда на реабилитацию музыканту потребовалось шесть недель, в связи с чем пришлось отменить несколько концертов в Государственном Кремлевском дворце.
Антонов является автором и исполнителем эстрадных хитов, в том числе "Летящей походкой", "Крыша дома твоего", "От печали до радости" и многих других.
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