Только треть турбаз Республики Алтай открылась после снятия ограничений

Около трети туристических баз Республики Алтай открылись после снятия ограничений, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Для начала работы базам необходимо получить разрешение на возобновление деятельности от ведомства. На начало нынешней недели из 388 туробъектов в Горном Алтае разрешение на работу получили только 118, что составляет чуть более 30% от общего числа. При этом 12 организаций смогли открыться лишь со второй или третьей попытки из-за отсутствия полного перечня мер безопасности от коронавируса.
Остальные турбазы смогут распахнуть двери только после проверки на готовность работы в пандемию и получения соответствующего разрешения в Роспотребнадзоре. В список мер входит генеральная уборка всех помещений с дезинфекцией, обеззараживание открытых пространств и сдача всем персоналом тестов на COVID-19.
Отмечается, что если хотя бы у одного из сотрудников базы обнаружат коронавирус, то на ее основе создадут обсерватор, в котором на две недели поместят всех, кто находится на объекте. В Роспотребнадзоре уточняют, что проживание и питание при этом будет обеспечено за счет организации.
Комментарии
Полня чушь, находимся в горном ВСЕ открыто, абсалютно ВсЕ
Все работает. Пока республики живут на дотации контроля не будет.
Максимальное вранье.
Сестра на выходных ездила в Горный, всё забито. Не нашли, где снять место. Сказала именно всё занято, а не базы закрыты. Для кого это враньё в статье?