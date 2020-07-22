Украинские силовики штурмовали пустой автобус в Луцке. Видео

Видеозапись штурма автобуса, в котором удерживал заложников террорист, опубликовал на видеохостинге YouTube телеканал "112 Украина".
На кадрах видно, что силовики прибыли на место ЧП с опозданием – захватчик общественного транспорта сдался и отпустил пассажиров за несколько минут до этого. К моменту, когда подъехал БТР с сотрудниками спецподразделения, террорист уже стоял в десятке метров от автобуса.
Он сделал это после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его требование и разместил в своем аккаунте в Facebook призыв к украинцам посмотреть фильм "Земляне" 2005 года, который повествует о проблеме жестокого обращения с животными.
Террориста задержали. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Зеленский же после этого удалил видеообращение со своей странички в соцсети.
Комментарии
А , Зеленский там не был?, а то бы героя себе дал....
Пассажиры, освобожденные из автобуса, выходили быстрее, чем спецназовцы спрыгивали с БТР...
Шо ему там робить?Вон выбух нагодился...
Пассажиры, освобожденные из автобуса, выходили быстрее, чем спецназовцы спрыгивали с БТР
Верно. Это так получается так как эти спецназовцы скорее всего приехали проверить автобус, а вовсе не для штурма.
отличная тема для зомбоящика