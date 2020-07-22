В Горном Алтае нашли "старшего брата" Гейзерного озера

Фото: vk.com/good_guide
Горный инструктор Андрей Тимофеев рассказал о находке "старшего брата" Гейзерного озера в Республике Алтай. Снимки этого открытия он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
"За девять дней успели побывать в интересных малопосещаемых местах Алтая, – написал Тимофеев. – А вчера, гуляя по отрогам Курайского хребта, я, кажется, случайно обнаружил старшего брата Гейзерного озера!"
Инструктор уточнил, что склоняется к тому, чтобы оставить в секрете точное местоположение своего открытия.
Гейзерное озеро расположено в 8 километрах от села Акташ в Улаганском районе. В диаметре оно не более 30 метров.
В центре бьют термальные источники, которые выносят на дно голубой ил, в результате чего озеро выглядит крайне эффектно. Подобные озера в больших количествах расположены в Йеллоустонском национальном парке в США.
Комментарии
Хватит писать бред про какие-то "термальные источники". Обычные выходы подрусловых вод реки Чуя, которые наблюдаются по всей её долине. На Курайском хребте это маловероятно, что и видно из фото.
Засерут, на бойдарках искатають, освоят, дорогу проведут, огородят, Москвичи все скупят...ну и т.д.
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