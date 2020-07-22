Мошенники украли у жительницы Алтайского края 150 тысяч рублей

29-летняя жительница села Мамонтово стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что женщине позвонил неизвестный с зарегистрированного в Москве номера и представился сотрудником банка. Он сообщил сельчанке, что ей одобрили кредит на сумму 150 тысяч рублей, и чтобы сохранить деньги предложил перевести их на якобы безопасный счет.
Жертва последовала совету злоумышленника и выполнила ряд операций, во время которых оформила на свое имя кредит на 150 тысяч рублей, а затем перевела эту сумму на указанный лжесотрудником счет. Когда женщина поняла, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
29 это даже не 59? Ну вот как???
Пора ума набраться.
Одолженные у банка - как романтично звучит?...
Мне 62 года -дней 5 назад позвонили с московского номера , представились
сотрудником службы безопасности Сбербанка и далее всё по тексту- сплошной
развод.Когда я попросила назвать фамилию данного сотрудника и сказала , что
позвоню в банк узнать работает ли там человек с такой фамилией , моментально была
отправлена на три советских буквы.
моментально была
отправлена на три советских буквы.
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И даже не на кириллицу ?