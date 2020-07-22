Воспитанник алтайского футбола покинул ереванский "Арарат-Армению"

34-летний нападающий Антон Кобялко расстался с клубом "Арарат-Армения" в связи с истечением контракта. Футболист провел в Армении два сезона и в составе команды завоевал два золота национального чемпионата.
Кобялко сыграл за "Арарат-Армению" 65 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 16 результативных передач, сообщает "Алтайский футбол".
Напомним, Кобялко начал заниматься футболом в спортшколе барнаульского "Динамо". Затем форвард играл за "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк), КамАЗ (Набережные Челны), "Урал" (Екатеринбург), "Оренбург", СКА (Хабаровск), "Балтику" (Калининград). С 2018 года Кобялко выступал за "Арарат-Армению".
Комментарии
Пусть теперь за "Нефчи"-Баку поиграет
если в барнаул вернуть всех наших соболевых , ерохиных, дюпиных и остальных , то не хило команда могла бы пошуметь в рпл, особенно если судить будут как зенит!
если судить как Зенит то можно и теми кто есть сейчас играть.