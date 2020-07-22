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Алтайский край накроют сильный ветер, гроза и град

, ИА "Амител"
Погода испортится 22 июля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 22 июля ожидается неблагоприятная погода. Региональное управление МЧС России предупредило о шквалистом ветре до 21 м/с, грозах и ночном граде.

Днем часть территории охватят дожди и грозы с усилением ветра до 21 м/с при порывах. Столбик термометра поднимутся до +28 градусов. В ночь на четверг может похолодать до +11 градусов, в отдельных районах дождь, гроза и град.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. Если нужно выйти на улицу, стоит избегать шатких конструкций и деревьев. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, также не рекомендуется управлять автомобилем.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.07.2020 10:49
- гость -

третий день с погодой синоптики угадать не могут.

22.07.2020 10:54
- гость -

Они как эксперты.

22.07.2020 10:58
- гость -

если постоянно писать одно и тоже - когда нибудь совпадет)))

22.07.2020 11:02
АБОРИГЕН

Разве это испортится?! На оборот, налаживается.

22.07.2020 11:22
Абориген

А чё с автомобилем не так в грозу?

22.07.2020 11:48
- гость -

В машину молния может ударить, редкий случай правда

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