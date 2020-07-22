Алтайский край накроют сильный ветер, гроза и град

В Алтайском крае 22 июля ожидается неблагоприятная погода. Региональное управление МЧС России предупредило о шквалистом ветре до 21 м/с, грозах и ночном граде.
Днем часть территории охватят дожди и грозы с усилением ветра до 21 м/с при порывах. Столбик термометра поднимутся до +28 градусов. В ночь на четверг может похолодать до +11 градусов, в отдельных районах дождь, гроза и град.
Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. Если нужно выйти на улицу, стоит избегать шатких конструкций и деревьев. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, также не рекомендуется управлять автомобилем.
Комментарии
третий день с погодой синоптики угадать не могут.
Они как эксперты.
если постоянно писать одно и тоже - когда нибудь совпадет)))
Разве это испортится?! На оборот, налаживается.
А чё с автомобилем не так в грозу?
В машину молния может ударить, редкий случай правда