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На чиновника администрации Алтайского края подали в суд из-за долга в 600 тысяч

, ИА "Амител"
Это уже далеко не первое разбирательство в отношении Максима Гербета

Сотрудник департамента внутренней политики Алтайского края Максим Гербет получил иск на 582 тысячи рублей. Его подала жительница Бийска Людмила Зарудняк. Городской суд уже арестовал гараж чиновника в качестве обеспечительной меры, а само заседание по делу состоится 29 июля, пишет "Тайга.инфо".

Вместе с Зарудняк Гербет владеет зданием в Бийске, и это уже не первое судебное разбирательство бывших партнеров по бизнесу. С 2017 по 2020 год Гербет проиграл более десяти дел, а общая сумма долга по искам о "необоснованном обогащении" превысила 1,2 млн рублей. Часть из этой суммы краевой чиновник уже выплатил, однако на очереди у него еще один исполнительный лист от 9 июля на сумму 78,4 тысячи рублей.

Также Гербет, согласно решению суда, не платил аренду за муниципальный участок земли. Поэтому платежи взыскали через суд в пользу управления имуществом Бийска. Кроме того, у чиновника есть долг перед бюджетом в 11 тысяч рублей, а на его имущество наложено два ареста.

Однако у Гербета и раньше были проблемы с законом. Так, в 2011 году он работал инспектором в бийском филиале "Алтайкрайэнерго". Тогда его задержали при получении денег от предпринимателей за непринятие мер по нарушениям потребления энергии. Правоохранители возбудили два уголовных дела по статье "Мошенничество", но через полгода их закрыли, поскольку "принятыми мерами розыска установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не представилось возможным".

В феврале 2020 года Максим Гербет устроился в администрацию Алтайского края. На своей должности он курирует внутреннюю политику в Мамонтовском, Романовском, Завьяловском, Баевском, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.07.2020 10:44
- гость -

Все прохиндей пристроились. Кто взял жулика на работу пусть помогает.

22.07.2020 10:52
- гость -

Прямо иллюстрация. Джигит из судов не вылазит, а его в администрацию... Типа чтобы талант развернулся во всю силу.....

22.07.2020 11:12
гость

Еще одно косвенное доказательство взятки при трудоустройстве! Проверку просто не прошел бы, без взяточки.

22.07.2020 11:23
- гость -

Это рынок. Торгуют собой, должностями, совестью, наркотой и тд.

22.07.2020 12:58
да уж...

Страшно представить, кто руководит!? Отсюда и ответы на вопросы: почему все так....

22.07.2020 13:12
- гость -

Они не руководят. Они мешают развитию хозяйственных бизнесменов.

22.07.2020 13:17
- гость -

Чиновникам плевать на закон!
Гербет не платит налоги,Новиков катается пьяный за рулем,а теперь катается и без прав.
Полная безнаказанность не закончится никогда.Губернатору некогда посмотреть вокруг?
Маска защитная мешает?

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