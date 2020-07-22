Жителя Алтайского края судят за секс с 14-летней школьницей

Следователи объявили о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Баевского района, которого обвиняют в половом сношении с 14-летней школьницей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Правоохранители выяснили, что 20-летний сельчанин вступил в интимную связь с несовершеннолетней знакомой в августе 2019 года, когда был у нее в гостях.
"Молодой человек, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, вступил с ней в интимную связь, – уточнили в Следственном комитете. – Своими действиями он нарушил нравственное и физическое развитие потерпевшей".
Парень признал свою вину. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.
Комментарии
Когда мне было 18, моей подруге было 15... так можно каждого второго подтянуть за это , особенно в селах.
А раньше было написано, что всё было без принуждения. какие нравственные страдания?
Очередная Шурыгина, самое хреновое, что она скорее всего не остановится на достигнутом
А если они поженятся, компенсацию получат?