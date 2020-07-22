Подростка посадили в тюрьму после невыполненного домашнего задания

Судья окружного суда Окленда в американском штате Мичиган отклонила апелляцию адвоката на заключение 15-летней афроамериканки, которую осудили после того, как она не выполнила домашнее задание. Об этом сообщает газета The New York Times.
У школьницы уже был условный срок за кражу, поэтому судья посчитал проступок достаточным основанием для того, чтобы превратить условное наказание в реальное лишение свободы.
Представитель судебной ветви власти Мэри Бреннан обосновала свое решение тем, что девочка представляет угрозу для своей матери.
"Она не была задержана из-за того, что не сдала домашнюю работу, – заявила Бреннан (цитата по РИА "Новости"). – Она была задержана, поскольку представляет угрозу для своей матери".
По словам судьи, полицейские трижды приезжали в дом, где живет осужденная. Стражей порядка вызывала ее мать, жаловавшаяся на то, что дочь ссорится с ней.
Как ранее писал amic.ru, власти американского штата Мичиган развернули активную деятельность в поддержку 15-летней афроамериканки.
О необходимости пересмотреть вердикт заявил глава округа Окленд Дэвид Култер. Его поддержали конгрессмены штата.
Некоторые усмотрели и признаки расизма в таком решении. Например, конгрессмен Бренда Лоуренс заявила о "диспропорциональных реалиях в правоохранительной системе, с которыми сталкиваются этнические меньшинства".
Комментарии
Круто чо. Представляю, какой уже подняли бы у нас вой о "кровавом режиме".)))
Какое же это этническое «меньшинство», когда у них две трети «цветного» населения
Интересно, а что сделали бы наши полицейские, получив подобный звонок от матери подростка?
Ее за противоправные действия посадили и несоблюдение правил условного срока. Так что нечего ерунду постить
Почему не пишут, что одним из условий условного срока была своевременная сдача домашних работ? Нарушила условие - села, всё по закону.
Бред! Это все делается не ради черных, не ради педиков, и т.д... это все для хаоса!!! Сорос, Гейтс, Клинтон, Рокфеллер не хотят уходить в политической арены но Трамп из уже прижал, поэтому они бьют по всем направлениям и по всем фронтам устраивая хаос, они в нем как рыба в воде...
Забудьте о лозунгах - смотрите на хаос, и все станет ясно.
Что за желтый бред опять в заголовках?!