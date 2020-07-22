Телеведущая Алена Водонаева призналась, что ей стыдно за многие поступки, которые он совершала во время съемок в реалити-шоу "Дом 2". Об этом экс-участница проекта рассказала в "Вечернем шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио".
Звезда вспомнила многочисленные неприятные ситуации, которые возникали на съемках, и сообщила, что совершала перед камерой недостойные поступки.
"Мне очень стыдно за драки, которые мы там устраивали. Вообще мы очень много ругались, а сейчас я понимаю, что нужно контролировать себя. Тогда же я была очень наглой и дерзкой", – сообщила Водонаева.
При этом нередко стычки между участниками возникали по инициативе создателей шоу. По словам ведущей, ее образ закрепился за ней именно благодаря работе продюсеров, поскольку в любом телешоу должны быть представлены разные психотипы. "У нас у каждого была своя роль, и я была главной стервой", – заключила Водонаева.
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