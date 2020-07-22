В Барнауле вновь зацвела черемуха

Жители Барнаула стали свидетелями необычного явления: на деревьях черемухи во второй раз за лето появились цветы.
Горожанка сфотографировала цветущую черемуху и опубликовала снимок в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте". В комментариях пользователи рассказали, что уже во второй раз за лето также замечают цветение шиповника, садовой земляники, клубники и картофеля на своих дачах и огородах.
Напомним, что в конце мая из-за необычайно теплой весны по всему Алтайскому краю начала созревать земляника. Тогда же жители региона сообщили о появлении маслят, подосиновиков и боровиков. И это при том, что обычно первые грибы в крае появляются в начале лета, а полноценный грибной сезон стартует лишь в августе.
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