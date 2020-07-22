Росгидромет дал прогноз погоды на август в Алтайском крае

В августе жителей Алтайского края ожидает обычное количество осадков и теплая погода, сообщает Росгидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, температура на большей части территории, в том числе и в Барнауле, будет незначительно выше нормы.
Немного ниже многолетних значений в августе температура ожидается только в северо-западной части региона.
Ранее amic.ru писал, что спасатели предупреждают население Алтайского края о росте количества природных пожаров. Это связывают с аномальной жарой и засухой.
Вероятность пожарной опасности в регионе в июле превысила средний показатель за предыдущие годы. По данным специалистов "Авиалесоохраны", особому риску подвержен запад края.
Комментарии
да откуда вы это все знаете? С потолка взяли?