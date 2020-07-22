Пассажир мотоцикла погиб на Чуйском тракте

Поздним вечером 21 июля в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП на 891-м километре Чуйского тракта, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МВД.
По информации ведомства, 42-летний водитель байка Racer двигался в сторону Горно-Алтайска. На участке тракта, где проходили ремонтные работы, он не справился с управлением, транспорт опрокинулся.
В результате ДТП 47-летний пассажир скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Мотоциклиста с травмами также доставили в медучреждение, но госпитализация ему не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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