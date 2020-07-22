Нелегальный палаточный лагерь с детьми из Бийска закрыли на Алтае

Прокуратура проводит проверку по факту размещения детского палаточного лагеря в Майминском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Как выяснили правоохранители, в палатках размещались 42 ребенка в возрасте от 13 лет и 12 тренеров. Они прибыли из Бийска.
"Предварительно установлено, что лагерь находится в лесном массиве в населенном пункте, в лагере 42 ребенка (начиная с 2007 г.р.) и 12 тренеров, выезд организован спортивным клубом ООО "БАРС" (г. Бийск, Алтайский край), – уточнили в прокуратуре. – Заезд детей осуществлялся на личном транспорте родителей".
Прокуроры намерены дать правовую оценку действиям организаторов отдыха. В частности, они проверят соблюдение противопожарных требований и санитарно-эпидемиологического законодательства.
В региональном Роспотребнадзоре рассказали ТАСС, что палаточный лагерь закрыли, так как отдых в детских лагерях не разрешен в период пандемии.
Комментарии
Дебилы, а хотя может мы не понимаем сути...может как раз и нужны разжиревшие тупые идиоты которые целыми днями сидят у компа дома....
Родители спасают своих детей от системы дебилизации, Я с ними согласен!
У нас в Питере спортивные платные лагеря работают, конкурс такой, что и не попасть туда
Мдаа, отдохнули ребятишки, кому мешали?
Получить разрешение на такой лагерь? Ни каких нервов и седых волос не хватит, если это не твой бизнес, а просто решил вывезти детей на природу... Вот интересно если я захочу с семьёй в лесу лагерь платочная разбить, тоже прокуроры возбудяться?
Маразм!?
Вчера с территории школы выгнали с ОМОНом за то что играли в спортивную игру показывая детям пример что такое спорт...
Страна катиться не в ту сторону.
Если к весне ни чего не станет меняться в плане это можно, а это нельзя - я первый на баррикады!!!
Так и запишите, там, у кого работа писать нас и идентифицировать.
Незаконные детские лагеря? Так они скоро будут от прокуроров как боевики в горах прятаться
А может на оборот.