Актер из сериала "Достоевский" умер на 35 году жизни

Актер Московского драматического театра имени Пушкина Андрей Сиротин скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.
Перед смертью артист длительное время болел. Дату и время прощания объявят позднее.
Широкой публике артист известен участием в сериале "Достоевский". Также он снимался в таких проектах, как "Дирижер", "Перекрестки судьбы" и "Шериф".
Ранее стало известно о смерти ведущего прогноза погоды и нескольких других передач на НТВ Александра Беляева.
Комментарии