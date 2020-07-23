Тренер для каждого. Как бизнесмен с инвалидностью открыл собственный спортзал

Иногда за бизнесом стоит целая история. Так, Артем Шиляев, владелец тренажерного зала "Питбуль" в Новоалтайске, пришел к своему делу через личную трагедию. Артем инвалид второй группы. Но он не только тренируется сам, но и тренирует других людей. Скоро Артем Шиляев планирует запустить отдельное направление для занятий спортом с людьми с ограниченными возможностями. Подробно о своем деле он рассказал в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы".

– Попрошу сейчас рассказать историю, историю сложную, как наш гость сегодняшний пришел к открытию бизнеса. Артем, прошу вас.

– История началась в 2012 году. Так получилось, что на службе в армии, в октябре, на одной из тренировок по рукопашному бою я неудачно приземлился на затылок и повредил седьмой шейный позвонок. Сломал его. На тот момент не знали, что сломал, думали – обычное сотрясение: три-четыре дня в госпитале полежу, и все будет нормально. Но время шло – второй, третий день, улучшений никаких не было. Решили из Алейска – в Алейске не было аппарата МРТ – ехать в город Барнаул. Приехали в Барнаул, сделали снимок, и тогда уже стало понятно, что это перелом седьмого шейного позвонка, со сдавливанием дужек спинного мозга.

– То есть очень серьезная травма.

– Да, получается, я мог только лежать и шевелить руками и головой. Ноги поднимали – они обратно падали. То есть я ног не чувствовал – ни боли, ни жара, ни холода, ни каких ощущений, чувствительности.

– А вы до этого занимались спортом?

– Да, до этого, "на гражданке", всегда играли с друзьями в хоккей, и, идя в армию, планировали попасть в Сибирский – военный городок недалеко от дома. Была возможность туда попасть, чтобы так же, все вместе, – мы вчетвером призывались и вчетвером планировали дальше играть в хоккей и служить. Но на "Папанке" все наши планы рухнули: так получилось, что нас разбросали кого куда…

– И все четверо друзей разъехались в разные места?

– Да, абсолютно. В один город три товарища уехали, в Читу, но в разные гарнизоны. Я ближе всех к дому, скажем так, оказался, в Алейске.

– И так не повезло…

– Ну да, и повезло, и не повезло. На тот момент думал, что повезло, рядом с домом, ладно, ничего страшного. И все. В части у нас курс молодого бойца (КМБ) проводился, примерно за два месяца до присяги. И нас прям сразу построили и сказали: есть такая группа, как раз сейчас набирается из молодых призывников, кто хочет попасть в разведроту? И дальше начинается подготовка к соревнованиям среди разведгрупп специального назначения Сибирского федерального округа, которые в Тольятти должны были пройти. Я сразу думаю – пойду, почему нет, кто знает. Мне это нравилось. Сразу озвучили программу соревнований: прыжок с вертолета, стрельба, маскировка…

– Очень интересно!

– Это все интересно, да, меня это и зацепило.

– А успели вы попасть на эти соревнования?

– Да. Призвали меня, если не ошибаюсь, 4 июня в армию, а 7-8 июня это озвучили. Нас начали готовить, занятия шли где-то до сентября. В сентябре решался вопрос "поедем – не поедем": вроде как только что призвали, молодые еще. А набирали и участвовали во всех этих соревнованиях ребята из других частей…

– Самых лучших отбирали?

– Там контрактники участвовали, а мы – молодые призывники. То есть решался вопрос "ехать – не ехать", и все-таки командир части дал добро, подписал, сказал: "Ну, все, готовились – значит, поедете". И вот, получается, в сентябре мы съездили, выступили…

– Хорошо выступили?

– Да, из шести или семи команд, точно не помню, заняли третье место. Это хороший показатель. Всем понравилось – и командирам, и нам, конечно, что съездили в другой город, посмотрели, как живут, само это мероприятие. И все сделали, как обещали, только прыжков с парашютом не было, решили это убрать, заменить десантированием с КамАЗом. Вся эта маскировка, стрельба – все круто. Выступили, заняли третье место – для нас это было пределом счастья.

– Проходит немножко времени, и вот случается…

– Да, приезжаем обратно в часть… Вроде как соревнования прошли, уже четыре месяца службы за спиной – такой вопрос: что делать? Ну, стрельба, это все интересно, да, а как дальше развиваться, чтобы не сидеть в казарме? И поступает опять сверху новое предложение – еще на одних соревнованиях выступить, только уже по рукопашному бою, по армейскому рукопашному бою в том же Тольятти. Я сразу согласился, почему нет? Начали готовиться, тренировались, так же набрали группу, по-моему, человек шесть.

Каждый день тренировались: либо на улице бегали, разминались, либо, если погода плохая, – в зале. Однажды, по-моему, 22 октября это было: погода плохая, мы на улицу не пошли, решили в зале позаниматься – удары поотрабатывать, броски… А я играл до этого в хоккей, с единоборствами не очень дружил. Были азы какие-то, но не так, чтобы профессионально... Я подумал: чтобы поднатаскаться, встану в пару с мастером спорта по панкратиону. Начали заниматься, бороться. И при броске неудачно сам упал на мат и соперника еще сверху на себя уронил. Лежу, понять не могу: думаю, может, от удара такое произошло, что просто онемело что-то.

– Двигаться не могли, да?

– Да. И потом уже начали разбираться. Пока в госпиталь отвезли... Вот так это все произошло.

– А какие прогнозы вам изначально давали?

– В госпитале просто сказали – сотрясение мозга.

– А когда стало понятно, что это перелом позвонка?

– Да, честно говоря, ничего не говорили. Может, боялись, может, не знали, как это преподнести. То есть конкретных объяснений не было. Просто сказали: вставай. Встал, постоял немного, лег. Буквально неделю такие процедуры. Потом посидел, затем уже с ходунками начал ходить на небольшие расстояния: встанешь, пройдешься, посидишь…

– Но, получается, был момент, когда вы лежали просто несколько месяцев? Не могли двигаться?

– Да, получается, это как раз с октября по январь, по-моему. Просто лежал. Там такая кровать была: как бы она может приподнять – сядешь, посидишь; потом нажмешь – ляжешь, полежишь; матрас надувной, чтобы мышцы не атрофировались, чтобы хоть какое-то движение было. На Новый год из Новоалтайска ко мне брат родной приезжал в госпиталь – поддержать морально, физически, что-нибудь принести, просто повидаться. Когда я эту травму получил, родителей сразу не оповестили, потому что… ну тоже там отдельная история, как они узнали. Он приехал, подбадривал, где-то помогал протираться, мыться, потому что это непросто на самом деле. Ну и также мотивационно подбадривал, что, мол, все нормально, "держись там", все дела…

– Как вы поняли, что все серьезно, очень серьезно?

– Да я, честно говоря, до сих пор не понял. Хоть травма и тяжелая, но все прошло, скажем, на позитивной ноте. То есть старался не думать об этом. Думал, что завтра пройду больше, восстановлюсь лучше и быстрее. Просыпался с такой мыслью, что сегодня восстановлюсь, а если сегодня не получится – завтра восстановлюсь. С каждым днем лучше, лучше. То есть мысли такой, что упадок, какое-то разочарование, что снова придется начинать, не было.

– Через сколько месяцев после травмы вы ходить начали?

– Ну чтобы так вот, с тростью – в конце марта, когда выписывался из больницы.

– То есть в октябре была травма, а в марте вы только выписались?

– Да.

– Так где же столько позитива-то взять, чтобы это все пережить?

– Оно и времени там было… Я пока лежал, препараты принимал, режим дня был как у маленького ребенка: встал, поел, опять поспал, встал, поел – время прошло, подумал о чем-то, опять поспал, поел…

– В общем, выписались вы уже с тростью?

– Да, за мной приехал командир взвода, из части. А там в госпитале – ни трости, ничего не было. Мне какую-то швабру дали, вариантов особо не было потому что. Мы из Екатеринбурга – в часть местную. Переночевали там, потому что до поезда определенное время, а уже выписали. И на следующий день из Екатеринбурга на поезде в Алейск поехали, потому что там нужно было документы оформить…

– То есть нужно было вернуться в часть обратно.

– Да, вернуться в часть, откуда приехал. Буквально я там дня три-четыре еще пожил: повидался со всеми, с кем служил, пообщались, все более-менее нормально было, терпимо, можно восстанавливаться. Единственное, я вот еще в госпитале лежал, думал: сейчас подлечусь, приедет опять же командир, заберет, и дальше служба продолжится, как и у всех остальных. Но тут я конкретно, конечно, разочаровался, что уже вариантов нет, и служить дальше не получится. Как бы ни хотел. Но нельзя.

– Сколько длилось ваше активное восстановление? Как вы восстанавливались?

– Активное восстановление продолжается до сих пор.

– Восемь лет?

– Да. То есть каждый день просыпаешься и что-то делаешь, стараешься. Сначала как было: приехал домой, думал, чем заняться, что делать… В хоккей пробовал. Летом – в футбол. Когда я вернулся, друзья продолжали играть. Позовут – приедешь, посмотришь. Пару раз сам пробовал – не получилось.

– Ходить тяжело?

– Да, передвигаться трудно. Реакция замедленная. Вроде думаешь, что надо двинуться, как-то побежать, а не получается – ноги не слушаются. Думал: ну ладно, сейчас до зимы подожду, там – хоккей, может как-то отталкиваться попроще. Несколько раз ездил во Дворец спорта. Друзья играли между собой, турниры. И пока они переодеваются, коньки наденешь, выйдешь. Пару раз вышел, но неудачно: упал, встал, упал. Понял, что хоккей тоже, наверное, стоит отложить на неопределенное время. Не было такой мысли, что – все, и с хоккеем покончено – коньки до сих пор лежат дома. Домой вернулся, думаю, чем-то надо же заниматься, спортом каким-то…

– В Новоалтайске, да?

– Да, в Новоалтайске. А товарищ, по соседству живет, через два дома, как раз ездил в тренажерный зал. И я думаю: с ним съезжу, просто развеюсь, посмотрю, как там вообще – я в этом зале раньше занимался. И он меня как-то позвал: возьми вещи, потренируемся. Начал тренироваться. Наверное, месяц с ним ездил. Ну, как месяц, бывало, у него не получится – не съездишь.

Потом решил, что напрягать человека постоянно неудобно. Думаю: надо сделать дома что-то подобное. А у родителей частный дом, и есть подвальное помещение. Купил кое-какое оборудование, начал тренироваться, тех же друзей позвал, с которыми в хоккей играли и в армию уходили, начали заниматься. Скучно, не особо интересно: не всегда приедут, а одному тренироваться – хуже некуда: ни подстраховать, ни помочь, ни подбодрить.

Начали дальше думать более глобально: вроде железо какое-никакое есть уже. Как-то отдыхали с друзьями, и в процессе разговора прозвучала фраза: "Почему бы не сделать в городе тренажерный зал?" Посидели, подумали, какие есть варианты помещения. Мысль уже такая: давайте начнем, а в процессе уже будем разбираться, где, что и сколько. Финансы тоже вроде как позволяли. Пришли в одно помещение – оно раньше было сделано под бокс, потом забросили. Взяли ключи, спустились, посмотрели. Нам оно не понравилось: там все старое, восстанавливать что-то смысла нет. Надо было посвежее, поинтересней, побольше.

Решили сходить в администрацию, узнать, может, у них на балансе что-то есть. Записался к главе города на прием. Он позвонил в Комитет по управлению имуществом, спросил, есть ли какие-то варианты. Там ответили: да, есть подвальное помещение в более-менее новом доме, если интересно, сходите, посмотрите, а там уже будем дальше разговаривать. Мы его посмотрели – большая площадь, высокие потолки, в общем, нам все понравилось. Мы когда шли, были готовы к тому, что в нем не будет ни ремонта, ничего. Поэтому нас особо не удивило, что там грязно.

– Ну тренажерные залы часто и есть в подвалах...

– Да. Я потом опять к нему записался, сказал, что помещение хорошее. Он связал меня с комитетом напрямую.

– Это пять лет назад было?

– Да, в 2014 мы начали это все дело.

– Уже, получается, шесть.

– Да. По закону там все официально: через торги выставляют помещение, подают заявки. Кто больше, лучше вариант предложит по аренде, тот и выигрывает. Так как желающих не было, я был один участник торгов, соответственно, мне и достался этот подвал.

– На каких условиях вам его предоставила администрация Новоалтайска?

– Арендная плата на тот момент составляла 14,5 тысячи рублей. И оплата коммунальных услуг непосредственно в те организации, которыми будем пользоваться.

– Свет, вода?

– Тепловые сети, вода, да, как обычно… И вот, 7 ноября 2014 года заключили договор и начали ремонт. И через три месяца, 14 февраля 2015 года, уже открылись. Самое сложное было, наверное, раздевалки; ковролин привезти, постелить… Оборудование заказали в процессе ремонта.

– Но вы же раньше не занимались такими делами? Как вы смогли это все устроить?

– Да как-то все по ходу дела шло. С освещением помогал товарищ, с которым в армию вместе уходили, он по профессии строитель: канализация, сантехника, вода, свет – для него это не проблема. Он занимался этим вопросом. И я, что умел – плитку класть в раздевалке, в душе, – все сам делал. Ну и третий парень, тоже друг, который помогал, он занимался покраской. То есть кто что мог, тот за то и отвечал, то и делал.

– А тренажеры?

– А тренажеры тоже думали, где взять. "Гуглили", листали. В Барнауле есть фирма "Антей", которая их производит. Мы приехали, рассказали о своих планах. Нам составили список примерный, что нужно для тренажерного зала, на какие группы мышц. Потому что сами мы не могли объяснить, что нам надо...

– Потому что не было опыта такого.

– Да, опыта не было, ничего не знали. Сказали: хотим зал, нам нужно оборудование. Какое оборудование нам понадобится? У нас спросили сколько "квадратов" примерно, чтобы все это оборудование разместить, составили список необходимых тренажеров. Мы, не задумываясь, это все купили, привезли, поставили. И, получается, 14 числа открылись.

– А финансирование откуда было, из собственных средств?

– Да, изначально – из собственных средств. А потом, буквально через полгода, знакомые посоветовали: подайте заявку на грант, попробуйте поучаствовать в программе какой-нибудь, если есть. Мы начали узнавать. В Барнауле, комитет, если не ошибаюсь, по развитию предпринимательства и рыночной структуры Барнаула как раз проводил участие по грантам. Оставалось только написать проект. В нашем зале люди уже занимались, и мы просто в разговоре узнали, что девушка может помочь с созданием проекта, то есть грамотно расписать…

– Да, это же тоже надо уметь.

– Да, там тоже все не так просто: финансирование, конкуренция, все просчитать, какая рентабельность, прибыль…

– То есть ваша же клиентка вам же и помогла?

– Да. Мы с ней дней пять потратили, чтобы все это выстроить, посчитать. Приехал подавать документы. Сказали, что там еще пунктик такой есть: либо высшее образование, либо незаконченное высшее, либо курсы предпринимательские. А у меня на тот момент ничего этого не было.

– Вы же только из армии, по сути.

– Да, только пришел. А прием заявок через месяц уже заканчивается. И там мне подсказали, что есть в Барнауле фирма, не помню, как называется, но там можно пройти эти предпринимательские курсы.

– То есть вы быстренько на предпринимательские курсы записались?

– Да. Я сразу туда, спросил, какие варианты есть? Месяц, два месяца, есть ускоренный – там один на один занимаешься с преподавателем. Ну, один на один проще и быстрее информацию усвоить – я записался на них. Буквально, наверное, три недели обучения. Я доучился, и документы подали прям "впритык", к закрытию набора участников.

– И победили!

– Да. Мне позвонили и пригласили для дальнейшего участия. Я на сайте смотрел, список был большой, участников было много. Это под Новый год в 2015 году было: честно говоря, не помню, то ли конец ноября – начало декабря… Как бы собеседование.

– Защита проекта?

– Ну да. Краткая, буквально два-три предложения. Задали пару вопросов, чтобы понять, что за человек, для чего вообще это. И все – одобрили. И мы на эти деньги докупили еще оборудования.

– Сколько вам дали грант?

– Пятьсот тысяч.

– Что же в тренажерном зале можно на пятьсот тысяч купить, установить?!

– Мы приобрели несколько тренажеров. Мы уже полгода проработали, уже понимали, чего не хватает. И, собственно, еще четыре недостающих тренажера докупили.

– Скажите, какой профиль у вашего зала?

– Вообще была идея просто тренироваться, чтобы горожане занимались, ну и сам я восстанавливался, тренировался попутно. Потом зародилась идея тренировать людей с ограниченными возможностями здоровья...

– Потому что вы понимаете, что это такое.

– Да, я с этим столкнулся. Но это было на подсознательном уровне, вроде надо, а как начать – непонятно. Однажды знакомый из фонда МСП рассказал, что в Барнауле есть Центр инноваций социальной сферы, где предпринимателям предлагают определенную поддержку, тем более социальным. Статуса "социальный предприниматель" у меня на тот момент не было. Это уже через фонд собрали и отправили все документы. У них есть такая услуга – "Школа социального предпринимательства", куда я тоже поступил. Там тоже был конкурсный отбор. И, получается, в этой школе как раз составили проект, который у меня был в голове, но я не знал, как расписать, куда обращаться и где брать людей, как с ними работать…

– Это как раз помощь людям с ограниченными возможностями?

– Да. У меня проект называется "Физкультура для каждого". То есть, согласно проекту, мне нужно набрать несколько человек, тренировать их, наблюдать за ними, планы тренировок составлять, выступать на соревнованиях. И вот сейчас жду, пока вся эта самоизоляция, пандемия закончатся, чтобы запустить этот проект, пригласить желающих участвовать в нем, завлечь их, заинтересовать, скажем так…

– А можно поподробнее, в чем суть проекта? Людей любых, либо людей с ограниченными возможностями?

– Именно людей с ограниченными возможностями. Я знаю, что они в городе есть.

– Пригласите их при помощи нашей радиостанции!

– Жители города Новоалтайска с ограниченными возможностями здоровья – жду вас, как только откроемся после пандемии, на тренировке. В любое время звоните, пишите: контакты будут указаны. Тренажерный зал "Питбуль", город Новоалтайск, 7 микрорайон, дом 5, вход со двора.

– Сколько человек вам нужно, чтобы этот проект воплотить?

– Сколько придут. Всем будем рады. От одного и чем больше, тем лучше.

– Эта услуга будет платной для горожан или в рамках проекта?

– Платная, но со скидкой 50%.

– То есть сумма будет гораздо меньше?

– Да. Чисто формально...

– И куда вы будете готовить этих людей?

– Для участия в соревнованиях. Например, в Барнауле проводят городские соревнования для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями. Также проводятся краевые соревнования, дальше – региональные и вплоть до Паралимпийских игр. У нас из Барнаула три человека, точно знаю, планировали выступить на Паралимпийских играх, но в связи с пандемией все отменилось. Так что вплоть до этого уровня можно дойти без проблем.

– Я знаю, что вы учитесь сейчас как раз на тренера.

– Да, как раз пандемия повлияла, скажем так, больше свободного времени появилось, и вот распределил таким образом, чтобы пройти обучение по профессии тренер-преподаватель, инструктор тренажерного зала. У нас в педагогическом университете.

– И снова фонд МСП вам помог?

– Да, опять же фонд предоставил такую возможность. Если ты социальный предприниматель, такие вот маленькие бонусы (для кого-то – маленькие, для кого-то – большие) предоставляются.

– То есть вы скоро станете выпускником педуниверситета?

– Да. И советую тем, кто планирует заниматься социальным предпринимательством или уже занимается, обратиться в Центр инноваций социальной сферы, где уже более подробно расскажут, какие меры поддержки есть, что для этого необходимо.

– А вам чем еще помог Центр инноваций социальной сферы? Есть еще какие-то примеры?

– Сейчас с их помощью разрабатываем сайт тренажерного зала, одностраничный, нам большой и не нужен. Одной страницы будет достаточно, чтобы разместить всю информацию о тренажерном зале, рассказать о тренерах, как записаться, где находимся, фотографии разместить, чтобы получить примерное представление о зале…

– И это вам бесплатно делают?

– Да, это все бесплатно, в качестве поддержки малого и среднего бизнеса, предпринимательства.

– Какими-то еще мерами поддержки планируете воспользоваться?

– Вообще планирую. Там можно, я так понял, раз в год проходить обучение. То есть в этом году я получаю образование по профессии тренер-преподаватель, инструктор тренажерного зала. А на следующий год, если получится, пройду обучение по программе "Массаж". Спортивный массаж для спортсменов также важен, как тренировки и питание. Без массажа больших результатов не будет.

– Я обязательно желаю вам подготовить паралимпийцев, чтобы ваши воспитанники или вы выступили где-то на мировом уровне и обязательно что-то завоевали, выиграли.

– Спасибо.

– А вы сами как тренируетесь сейчас? Как часто, что делаете?

– Мне повезло, потому что есть свой тренажерный зал. Тренируюсь три раза в неделю, прихожу один, в спокойной обстановке занимаюсь, никто не мешает, никто не отвлекает, могу себе такое позволить.

– Скажите, а инвалидность у вас есть или вам ее сняли?

– Я после госпитализации когда приехал, прошел медкомиссию, поставили на вторую группу. И потом в течение четырех лет подтверждал, что никаких изменений особых нет. Поэтому продлевали. И вот сейчас – пожизненно вторая группа стоит.

– Человек со второй группой инвалидности сам организовал собственный зал, тренируется, тренирует других людей. И я уверена, что огромное будущее вас ожидает. А мы сегодня говорили о фонде МСП и Центре инноваций социальной сферы. Их адрес в Барнауле: улица Мало-Тобольская, 19. На портале "Мойбизнес22.рф" есть все подробности. Можно туда зайти и узнать, какую помощь могут оказать бизнесу, как социальному, так и обычному.

К сожалению, время у нас заканчивается. Я предлагаю вам закончить фразу "Мой бизнес – это..." и привести три варианта ответа.

– Для меня, во-первых, мой бизнес – это здоровье. То есть спорт и здоровье всегда были рядом: кто занимается спортом, тот всегда будет здоров. Главное, без фанатизма. Мой бизнес – это общение с людьми: какая-то новая информация, где-то можно поделиться своими навыками, своей базой какой-то наработанной. Мой бизнес для меня, если честно, – это все. То есть я прямо в него вкладываюсь, я живу этим: с утра просыпаюсь, и у меня есть планы какие-то, что-то сделать лучше, как-то развить свой бизнес, пройти дальше. Для меня бизнес – это второе место по значимости после семьи. На первом месте – жена, ребенок, родители. То есть я без него не могу так же, как без семьи, без воздуха.

– Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был социальный предприниматель из Новоалтайска Артем Шиляев, собственник тренажерного зала "Питбуль". Спасибо вам за такой откровенный подробный рассказ.

– Спасибо большое вам за приглашение. До свидания.

Центр "Мой бизнес"

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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