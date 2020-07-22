Силовики провели обыски у арендатора леса в Алтайском крае

Обыски в офисе бийского предприятия ООО "Леспромэспорт" провели сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Информацию об этом подтвердили ИА "Банкфакс" в ведомстве.
По информации силовиков, оперативное мероприятие связано с уголовным делом, которое возбудила полиция наукограда.
Анонимный источник в правоохранительных органах уточнил, что расследование идет по факту незаконных рубок деревьев.
Ранее amic.ru писал, что городская дума Бийска приняла решение изменить назначение почти четырех гектаров земли рядом с Покровской церковью.
Теперь территорию в Заречье, на которой располагается сосновый бор, можно отдать под застройку. Тут поместятся около 30 земельных участков. С продажи власти планируют выручить около 20 млн рублей.
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