Дело Михаила Ефремова передали в суд

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП, поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Там сообщили, что дело зарегистрировано судом сегодня, 22 июля. При этом дата заседания по нему пока еще не назначена.
Отмечается, что это уголовное дело расследовали в кратчайшие сроки. С момента его возбуждения до утверждения прокуратурой обвинительного заключения прошло всего 40 дней.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Комментарии
Молодцы. 1.5 месяца следствию хватило. В Питере по Соколова второй год расследуют.