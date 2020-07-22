Хоккеисты "Динамо-Алтай" начнут подготовку к новому сезону 1 августа. Перед этим – 27 июля – состоится общекомандный сбор, сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.
Первый тренировочный сбор барнаульцы проведут в селе Бочкари. Хоккеисты в течение двух недель будут заниматься на открытом воздухе для недопущения распространения COVID-19. Главным тренером барнаульской команды остается Александр Усачев. Сейчас контракты с клубом имеют 19 хоккеистов. В ближайшее время к барнаульцам присоединятся несколько новичков.
Напомним, по итогам прошлого недоигранного сезона "Динамо-Алтай" стало бронзовым призером первенства ВХЛ.
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