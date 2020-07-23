Пошел учиться – начал зарабатывать. Вопросы и ответы об учебе в колледжах

За последние два года количество студентов средних учебных заведений в России выросло более чем на 20%. Такие данные приводит АлтГТУ. Но у абитуриентов и их родителей все еще множество вопросов о колледжах и профессиональных училищах. Заслуженный экономист России, преподаватель АлтГТУ Светлана Андреенко готова на них ответить.

"Из существующих опасений я бы выделила два наиболее распространенных: отсутствие отсрочки от армии и невостребованность специалистов данного уровня образования на рынке труда", – рассказывает Светлана Андреенко.

Будет ли отсрочка?

Раньше студентам колледжей действительно не предоставлялась отсрочка от армии. Но сейчас, согласно федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", они получают освобождение так же, как и учащиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Возьмут ли на работу?

Чтобы опровергнуть миф о недостатке спроса на рынке труда, обратимся к списку 50 наиболее востребованных профессий. Для большинства из них необходимо именно среднее профессиональное образование. Перечень утвержден приказом Минтруда РФ.

В список вошли и специальности Университетского технологического колледжа АлтГТУ: "Технология металлообрабатывающего производства" и "Технология производства изделий из полимерных композитов". На эти направления у вуза есть бюджетные места.

Студенты средних образовательных учреждений кроме диплома получают специальное свидетельство о рабочей профессии. Что это дает? Во время практики, при наличии вакантных мест, студенты могут получать заработную плату.

Какие еще есть плюсы?

Среди достоинств среднего профессионального образования, в частности в АлтГТУ, Светлана Андреенко выделила два основных. Во-первых, студенты получают специальность с практической подготовкой под руководством не только преподавателей, но и сотрудников предприятий. Во-вторых, есть реальная возможность уйти от сдачи ЕГЭ.

"А уже после окончания Университетского технологического колледжа можно сдать внутренние экзамены и продолжить обучение в АлтГТУ на программах бакалавриата и специалитета", – подчеркивает Светлана Андреенко.

Если у вас остались вопросы, то на них всегда готовы ответить в приемной комиссии Университетского технологического колледжа АлтГТУ по телефону 8 (3852) 29-87-56.