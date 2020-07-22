Три рюкзака растительных наркотиков изъяли полицейские в Горном Алтае

В окрестностях села Малый Яломан Онгудайского района полицейские задержали 44-летнего жителя Кош-Агачского района с тремя забитыми под завязку рюкзаками наркотиками растительного происхождения.
Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, растения изъяли и передали на экспертизу. Проверка подтвердила, что это марихуана. Ее общая масса составила 5 568 граммов.
В отделении полиции задержанный признался, что намеренно приехал в Онгудайский район, чтобы заготовить запрещенное растение для личного потребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере".
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