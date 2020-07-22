Якутского шамана Габышева выписали из психиатрической больницы

Якутского шамана Александра Габышева, который хотел "изгнать" Путина, выписали из психиатрической больницы. Об этом рассказал в своем аккаунте в Instagram координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
"После проведенной 21 июля по ходатайству защиты психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера якутский шаман Александр Габышев выписан из диспансера", – написал Прянишников.
Он поблагодарил СМИ и общественников, которые следили за сложившейся ситуацией и публично говорили о ней. Правозащитник уверен, что и это тоже сыграло свою роль в выписке Габышева.
Ранее самопровозглашенный шаман Александр Габышев несколько раз отправлялся в Москву пешком, чтобы осуществить обряд "изгнания Путина". В сентябре 2019 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистским действиям.
Позже его признали невменяемым. 12 мая Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Комментарии
Сколько месяцев его пытали?
Теперь всех с регистрацией в Хабаровске нужно в психушку отправлять.
Теперь всех с регистрацией в Хабаровске нужно в психушку отправлять.
Если в толпе сумасшедших в любой стране будет один нормальный, то его обязательно признают умалишённых. Вы как раз из такой толпы
Интересно, у кого больше маны и уровень магии, и кто кого заборет: шаман Габышев схиигумена Сергия или наоборот?
Проповеди наверно в психушке читал. Собрал всех психов на Кремль
Сейчас посмотрел на ютуби прямой эфир митинга в Хабаровске.Через рупор к новому Мише обращаются ))А Серёжу просят на родину вернуть )))
Вся Россия распалась на 2 лагеря: на лагерь улиток, ползущих куда-то в неведомую даль с крохотным домиком на спине…
И на лагерь огромного, корявого, подбитого железом и медью сапога, шагающего по улиткам, стремящегося тоже черт его знает куда, черт его знает за чем.
Аверченко 1923г