Среда, 22 Июль, 22:29

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,79
€ 81,59
21°

789190 +5862
Обь
294см -19


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Жириновский заявил о планах Фургала подать в отставку до ареста

, ИА "Амител"
Экс-губернатор Хабаровского края собирался уволиться по собственному желанию
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал намеревался написать заявление об уходе с должности губернатора по собственному желанию до задержания. Об этом заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 22 июля.

"Губернатор уже во вторник собирался приезжать в Москву писать заявление об уходе по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать? Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил", – приводит "Интерфакс" слова парламентария.

Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Позже стало известно, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:15
Главный эпидемиолог Минздрава сообщил об адаптации коронавируса к человеку 0
21:51
Госдума частично приравняла кальяны и вейпы к табачным изделиям 0
21:35
Житель Алтайского края угрожал жене топором и обматерил полицейского 1
21:14
Барнаульский зоопарк показал прогулку львят и тигрят. Фото и видео 0
20:48
Вика Цыганова собралась стать губернатором Хабаровского края 0
20:23
Мурашко оценил результаты испытания вакцины от коронавируса 0
20:02
Жириновский заявил о планах Фургала подать в отставку до ареста 0
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 115 0
19:27
Огромный коттедж с пляжем и футбольном полем продают в Барнауле 1
19:10
В Республике Алтай за ночь убрали мусор с вершины горы 0
18:53
В Алтайском крае из-за военных перекроют часть Чуйского тракта 0
18:30
Туристам вернут деньги за путешествия по России. Кому заплатят и сколько? 0
18:13
Три рюкзака растительных наркотиков изъяли полицейские в Горном Алтае 0
17:52
ДТП с участием такси спровоцировало огромную пробку на шоссе Ленточный бор в Барнауле 1
17:40
В Совете Федерации оценили идею выплаты пенсионерам по 15 тысяч рублей 11
17:27
Якутского шамана Габышева выписали из психиатрической больницы 7
17:15
Хотела машину. Жительница Барнаула взяла в кредит миллион и "подарила" его мошеннику 7
17:03
Дело Михаила Ефремова передали в суд 1
16:52
Хоккеисты "Динамо-Алтай" начнут подготовку к новому сезону 1 августа 0
16:42
Штрафовать россиян за отсутствие ОСАГО по камерам планируют с осени 12
16:41
Пассажир мотоцикла погиб на Чуйском тракте 0
16:30
Силовики провели обыски у арендатора леса в Алтайском крае 2
16:17
Средняя зарплата в Алтайском крае снова не дотянула до 30 тысяч 19
16:05
Туристам заплатят за отдых в России 18
15:55
Нелегальный палаточный лагерь с детьми из Бийска закрыли на Алтае 9
15:43
Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России 14
15:32
Два человека пострадали в жестком ДТП в центре Барнаула 3
15:21
На всех не хватит. В Алтайском крае спрос на турпоездки превысил предложение 18
15:09
Актер из сериала "Достоевский" умер на 35 году жизни 0
14:57
Алтайский край занял седьмое место в РФ по приросту заболевших COVID-19 4
14:42
"Не уйду!" Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края 54
14:29
В Барнауле снова провалился асфальт на дороге 2
14:16
Росгидромет дал прогноз погоды на август в Алтайском крае 1
14:04
Горячую воду отключают в 13 жилых домах Барнаула. Карта 0
13:51
Подростка посадили в тюрьму после невыполненного домашнего задания 8
13:39
В Барнауле вновь зацвела черемуха 3
13:27
34 многоквартирных дома остались без газа в Барнауле 3
13:15
Водное хозяйство, кадастр и геодезия. Каких специалистов готовит АГАУ 0
13:03
С каждым годом все интереснее. Как в Алтайском крае преображается райцентр Шипуново 5
12:52
"Вот это спортсмен!" Сибирский полицейский залез на балкон, чтобы помочь пенсионерке 4
12:40
Рекордное число переболевших COVID-19 выписали в Алтайском крае за сутки 32
12:29
"Я была главной стервой". Водонаева призналась, что ей стыдно за участие в "Доме 2" 2
12:16
В Барнауле пропала 14-летняя девочка 3
12:04
"Новоселье у белочки": холдинг "Алтайлес" подвел итоги конкурса рисунков 0
11:50
Еще 183 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае 37
11:45
Шерегеш планируют сделать круглогодичным курортом 1
11:30
Захват заложников в Луцке. Что произошло и что известно о преступнике 7
11:28
Включай и отмечай. Празднование Дня бокса пройдет в прямом эфире 0
11:18
Губернатор Алтайского края внес изменения в "ковидный" указ 24
11:05
Жителя Алтайского края судят за секс с 14-летней школьницей 5
10:53
Воспитанник алтайского футбола покинул ереванский "Арарат-Армению" 4
10:40
На чиновника администрации Алтайского края подали в суд из-за долга в 600 тысяч 9
10:27
Алтайский край накроют сильный ветер, гроза и град 7
10:15
Мошенники украли у жительницы Алтайского края 150 тысяч рублей 5
10:03
Уютно и со скидкой. Чем хорош отдых в пансионате "Старые друзья" в Белокурихе 6
09:51
Ольга Бузова назвала дату приезда в Алтайский край 22
09:39
Названы самые популярные треки у россиян в 2020 году 12
09:26
В Горном Алтае нашли "старшего брата" Гейзерного озера 4
09:14
Алтайское Заксобрание вошло в топ-30 региональных парламентов России по открытости 3
09:02
Стать лучшим в своем деле. Бизнесменов приглашают на бесплатный вебинар 1
08:50
20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае 0
08:39
Украинские силовики штурмовали пустой автобус в Луцке. Видео 9
08:27
"Пустая трата денег". Почему фермеры Алтая не страхуют урожай, а молятся Богу и Аллаху 16
08:15
Глава алтайского Минздрава проверил три районные больницы на готовность к работе 6
08:02
Жаркие скидки. Автоцентр АНТ объявил распродажу новых автомобилей 2
07:53
Диетолог назвала основную причину массового ожирения россиян 26
07:40
Выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка. Будут ли они в августе? 10
07:28
Куркума, красный перец и листья дуба. Необычные рецепты засолки огурцов 1
07:15
Первый за Уралом. Как в Барнауле возводят жилой комплекс по эскроу-счетам 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.