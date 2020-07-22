Жириновский заявил о планах Фургала подать в отставку до ареста

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал намеревался написать заявление об уходе с должности губернатора по собственному желанию до задержания. Об этом заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 22 июля.
"Губернатор уже во вторник собирался приезжать в Москву писать заявление об уходе по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать? Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил", – приводит "Интерфакс" слова парламентария.
Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.
Позже стало известно, что президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.
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